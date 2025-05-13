У будинку Кіра Стармера в Лондоні сталася пожежа – справу розслідує контртерористична поліція

У приватному помешканні премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, розташованому в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона, трапилася пожежа. Поліція розслідує інцидент після того, як два об'єкти нерухомості, пов'язані з Кіром Стармером, були пошкоджені. Про це пише ВВС.
«Вхід до помешкання зазнав пошкоджень, але ніхто не постраждав», - йдеться у матеріалі.
А згодом служби екстреної допомоги отримали виклик на місце невеликої пожежі біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири, в сусідньому Іслінгтоні, який також пов'язаний із сером Стармером.
Поліція також розслідує пожежу автомобіля в рамках розслідування.
Усі три пожежі розглядаються як підозрілі, розслідування триває.
ВВС зауважує, що Стармер мешкає в офіційній резиденції премʼєр-міністра, але досі володіє нерухомістю в Кентіш-Тауні, де сталося займання. У цьому помешканні живуть орендарі.
Раніше поліція заявила, що розслідування проводять співробітники антитерористичної служби «як запобіжний захід та через те, що цей об'єкт раніше мав зв'язки з відомою публічною особою».
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