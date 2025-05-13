Європейські лідери готові зачекати до зустрічі між Зеленським та Путіним, перш ніж оголосити нові санкції проти РФ

Європа та США відкладають нові санкції проти РФ — чекають, чи зустрінеться Путін із Зеленським у Туреччині.

Джерело фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

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Європейські лідери готові зачекати до можливої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським з Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США оголосити нові санкції проти Москви. Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, США дали зрозуміти, що хочуть дати можливість для проведення переговорів між РФ та Україною 15 травня, перш ніж посилювати санкції.

Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню у четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви, вказали джерела. Поки що Кремль не повідомив, чи буде Путін присутній.

Адміністрація Трампа підготувала для РФ варіанти посилення економічного тиску, але невідомо, які саме кроки здійснить американська сторона, якщо Путін відмовиться від зустрічі.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

Також Зеленський заявив, що з 12 травня Україна очікує на припинення вогню з боку Росії, щоб створити умови для мирних переговорів. Він підтвердив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині в четвер, 15 травня.

Окрім того, Німеччина ще 12 травня попередила, що «час спливає», і Росія має погодитися на безумовне припинення вогню в Україні.

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