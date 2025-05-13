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Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Ивана Гаврилюка

10:21, 13 мая 2025
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк выведен из состава Ставки по указу Президента на основании предложения СНБО.
Владимир Зеленский вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Ивана Гаврилюка
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Президент Украины Владимир Зеленский указом №304/2025 вывел из состава Ставки Верховного Главнокомандующего генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

«В соответствии со статьей 8 Закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю… вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего И. Гаврилюка», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров на заседании правительства в пятницу, 18 апреля, принял ряд распоряжений об увольнении должностных лиц.

Так, Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Министра обороны.

Иван Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны с мая 2024 года.

С начала широкомасштабного вторжения Иван Гаврилюк был принят на военную службу по призыву в период мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Позже он занимал должность заместителя Главного инспектора Министерства обороны Украины и заместителя Министра обороны Украины.

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указ Владимир Зеленский Минобороны СНБО Ставка Верховного главнокомандующего

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