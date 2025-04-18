Кабмин уволил Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Министра обороны

Иван Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны с мая 2024 года.

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Кабинет Министров на заседании правительства в пятницу, 18 апреля, принял ряд распоряжений об увольнении должностных лиц.

Так, Правительство уволило Ивана Гаврилюка с должности первого заместителя Министра обороны.

Иван Гаврилюк занимал должность первого заместителя министра обороны с мая 2024 года.

С начала широкомасштабного вторжения Иван Гаврилюк был принят на военную службу по призыву в период мобилизации на особый период и назначен начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Позже он занимал должность заместителя Главного инспектора Министерства обороны Украины и заместителя Министра обороны Украины.

Также, как мы писали, Александр Порхун уволен с должности заместителя Министра охраны здоровья, а Сергей Дубров – с должности первого заместителя главы Минздрава.

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