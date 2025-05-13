Житло на території бойових дій — чи можна не сплачувати комунальні послуги

Стало відомо, чи можна не платити за комунальні послуги, якщо житло знаходиться на території бойових дій. У деяких випадках — можна, але є важливі умови. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Коли можна не сплачувати за комунальні послуги:
Якщо ви не проживаєте в будинку понад 30 днів і не користуєтесь комунальними послугами.
Виключення — постачання теплової енергії.
Але якщо в приміщенні встановлені лічильники — нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.
Якщо приміщення пошкоджене або знищене.
Чи спрацює ця пільга автоматично:
Ні. Потрібно звернутися до постачальника послуги із заявою та документами, що підтверджують факт непроживання у житлі.
Які потрібні документи:
Як подавати документи:
Заяву та документи можна подати в паперовій або електронній формі. Адресу можна знайти на сайті постачальників послуг.
Кожні 6 місяців потрібно подавати оновлену заяву з підтвердженнями, інакше — нарахування можуть відновити.
Що заборонено постачальникам:
Якщо житло знаходиться на території ведення бойових дій, заборонено:
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