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Житло на території бойових дій — чи можна не сплачувати комунальні послуги

20:39, 13 травня 2025
У деяких випадках оплату можна не здійснювати, але для цього потрібні документи, заява до постачальника і регулярне підтвердження непроживання або пошкодження житла.
Житло на території бойових дій — чи можна не сплачувати комунальні послуги
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Стало відомо, чи можна не платити за комунальні послуги, якщо житло знаходиться на території бойових дій. У деяких випадках — можна, але є важливі умови.  Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли можна не сплачувати за комунальні послуги:

Якщо ви не проживаєте в будинку понад 30 днів і не користуєтесь комунальними послугами.

Виключення — постачання теплової енергії.

Але якщо в приміщенні встановлені лічильники — нарахування відбуватиметься на підставі їхніх показників.

Якщо приміщення пошкоджене або знищене.

Чи спрацює ця пільга автоматично:

Ні. Потрібно звернутися до постачальника послуги із заявою та документами, що підтверджують факт непроживання у житлі.

Які потрібні документи:

  • довідка ВПО
  • довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби
  • документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу
  • документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо

Як подавати документи:

Заяву та документи можна подати в паперовій або електронній формі. Адресу можна знайти на сайті постачальників послуг.

Кожні 6 місяців потрібно подавати оновлену заяву з підтвердженнями, інакше — нарахування можуть відновити.

Що заборонено постачальникам:

Якщо житло знаходиться на території ведення бойових дій, заборонено:

  • нарахування та стягнення штрафів і пені за несвоєчасне та/або неповне внесення плати
  • відключення послуг за борги у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі
  • стягнення заборгованості, що утворилася після 24 лютого 2022 р. та до завершення бойових дій у громаді.

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комунальні послуги

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