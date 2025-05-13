У Держспецзв'язку готують реєстр забороненого програмного забезпечення

Новий інструмент має допомогти посилити кібербезпеку, виключивши використання ворожого програмного забезпечення в держорганах.

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Держспецзв'язку працює над проєктом постанови Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення (ПЗ). Про це сказав Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник.

«Питання ворожого софту – дуже болюче. Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди», – сказав Ігор Стельник.

Як вказують у Держспецзв'язку, незважаючи на рішення Рада національної безпеки і оборони України, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися обмежувальні заходи (санкції), з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення.

Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон 4336-ІХ. Він зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

«Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота», – сказав Ігор Стельник.

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