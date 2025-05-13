В Стамбуле Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ, кроме Путина – Офис Президента

По словам Подоляка, Зеленский встретится только с Путиным, поскольку переговоры возможны только между теми, кто реально принимает решения.

Фото: ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем Российской Федерации в Стамбуле, кроме личной встречи с Путиным. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Отвечая на вопрос, может ли глава государства встретиться с кем-то со стороны РФ, например с Владимиром Мединским, если Путин сам не прибудет, Подоляк ответил: «Это не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский - не совсем понятный статус будет... Ну, вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы».

Он подчеркнул, что такой формат неуместен, ведь подобные представители не имеют достаточного статуса для обсуждения ключевых вопросов. По словам Подоляка, в России уже давно понятна вертикаль власти - все решения принимает лично Путин, а даже такие фигуры, как глава МИД Сергей Лавров или премьер Михаил Мишустин, вряд ли имеют соответствующие полномочия.

«То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить», - добавил он.

Подоляк также подчеркнул, что переговоры возможны только между теми, кто реально принимает решения: «Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Соединенные Штаты и европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Россию ожидает введение новых санкций.

Также Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

Как заявил Стив Уиткофф, США готовы посредничать, однако предупреждают: если переговоры не состоятся, Штаты отойдут от процесса.

Кроме того, Германия ещё 12 мая предупредила, что «время идет».

Добавим, европейские лидеры готовы подождать встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем объявлять новые санкции против РФ.

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