Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В Стамбуле Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ, кроме Путина – Офис Президента

10:31, 13 мая 2025
По словам Подоляка, Зеленский встретится только с Путиным, поскольку переговоры возможны только между теми, кто реально принимает решения.
В Стамбуле Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ, кроме Путина – Офис Президента
Фото: ОП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем Российской Федерации в Стамбуле, кроме личной встречи с Путиным. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show.

Отвечая на вопрос, может ли глава государства встретиться с кем-то со стороны РФ, например с Владимиром Мединским, если Путин сам не прибудет, Подоляк ответил: «Это не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский - не совсем понятный статус будет... Ну, вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы».

Он подчеркнул, что такой формат неуместен, ведь подобные представители не имеют достаточного статуса для обсуждения ключевых вопросов. По словам Подоляка, в России уже давно понятна вертикаль власти - все решения принимает лично Путин, а даже такие фигуры, как глава МИД Сергей Лавров или премьер Михаил Мишустин, вряд ли имеют соответствующие полномочия.

«То есть принять решение о продолжении или прекращении войны может только Путин. Ну может там есть еще небольшой круг вокруг него, который обсуждает сколько и кого надо еще убить», - добавил он.

Подоляк также подчеркнул, что переговоры возможны только между теми, кто реально принимает решения: «Это опять же затягивание времени. Какой смысл проводить встречу на низшем уровне».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Соединенные Штаты и европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Россию ожидает введение новых санкций.

Также Зеленский заявил, что с 12 мая Украина ожидает прекращения огня со стороны России, чтобы создать условия для мирных переговоров. Он подтвердил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции в четверг, 15 мая.

Как заявил Стив Уиткофф, США готовы посредничать, однако предупреждают: если переговоры не состоятся, Штаты отойдут от процесса.

Кроме того, Германия ещё 12 мая предупредила, что «время идет».

Добавим, европейские лидеры готовы подождать встречи между Зеленским и Путиным, прежде чем объявлять новые санкции против РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

путин Турция Владимир Зеленский офис президента Подоляк переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд пришел к выводу о противоречии Конституции отдельных положений УПК относительно невозможности апелляционного обжалования определения следственного судьи о передаче вещественных доказательств для реализации

Как отметил Верховный Суд, в вопросах такой важности, как прекращение права собственности на основании определения следственного судьи, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 100 УПК, необходим дополнительный предварительный контроль, а не контроль ex-poste, возможность которого наступает тогда, когда возвращение имущества уже невозможно, а его последствием может быть лишь возмещение.

Учительницу обвинили в травле ученицы с нетрадиционной ориентацией, но суд встал на защиту классного руководителя

Непростая ЛГБТ история у одной из гимназий Днепра.

За публичное отождествление адвоката с клиентом смогут штрафовать — комитет рекомендовал принять закон

Также в новой редакции будет изложена статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность адвоката.

Для бывших прокуроров, правоохранителей и депутатов смягчат ограничения для участия в конкурсе в ВАКС

Законодатели собираются убрать для кандидатов в ВАКС ограничение в 10 лет после занятия должности в органах прокуратуры или в правоохранительных органах.

Депутаты предлагают отменить финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды и ВАКС и убрать требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада сможет быстро принять законопроект, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды и расширяет круг потенциальных претендентов в ВАКС.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області