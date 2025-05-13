Украина может снять запрет СНБО на переговоры с Путиным — в каком случае

В октябре 2022 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Указ №679/2022 ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show допустил, что если Украина будет выходить на подписание какого-либо юридического документа, то в решение Совета национальной безопасности и обороны будут внесены соответствующие изменения.
По словам Михаила Подоляка, юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО.
Также Михаил Подоляк подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем Российской Федерации в Стамбуле, кроме личной встречи с Путиным.
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