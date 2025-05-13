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В приложении Армия+ запустили опрос о проблемах в процессе оформления УБД военнослужащими

22:00, 13 мая 2025
Опрос состоит из 13 вопросов и будет доступен до 25 мая.
В приложении Армия+ запустили опрос о проблемах в процессе оформления УБД военнослужащими
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В приложении Армия+ стартовал новый опрос, посвященный статусу участника боевых действий (УБД). Министерство обороны стремится собрать информацию о том, как военнослужащие получают этот статус, сколько времени это занимает, а также какими льготами они пользуются чаще всего.

Опрос состоит из 13 вопросов и будет доступен до 25 мая. Полученные ответы помогут выявить проблемы в существующей системе и способствовать её улучшению.

«Статус участника боевых действий — один из важнейших документов для военнослужащих. Благодаря УБД они получают льготы и услуги. Защитники и защитницы должны быстро и оперативно получать то, что им положено по праву, поэтому мы хотим узнать больше мнений о том, как всё происходит сейчас и что нужно изменить», — подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для работодателей предлагают ввести квоту на трудоустройство участников боевых действий. В случае невыполнения работодателем в течение года квоты по трудоустройству УБД предлагается взыскивать с него штраф за каждого нетрудоустроенного гражданина в двойном размере минимальной заработной платы. Соответствующий законопроект 13180 зарегистрировала группа народных депутатов, среди которых Олег Кулинич, Андрей Кит, Владимир Арешонков и другие.

В свою очередь, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес альтернативный законопроект 13180-1. Как он отмечает, основной законопроект предусматривает введение квоты трудоустройства участников боевых действий и взыскание штрафов за невыполнение установленной квоты. 

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военнослужащие Минобороны Армия+ УБД

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