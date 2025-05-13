У застосунку Армія+ запустили опитування про проблеми у процесі оформлення УБД військовими

Опитування містить 13 запитань і буде доступне до 25 травня.

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У застосунку «Армія+» стартувало нове опитування, присвячене статусу учасника бойових дій (УБД). Міністерство оборони прагне зібрати інформацію про те, як військові отримують цей статус, скільки часу це займає, а також які пільги вони використовують найчастіше.

Опитування містить 13 запитань і буде доступне до 25 травня. Отримані відповіді допоможуть виявити проблеми в існуючій системі та сприятимуть її вдосконаленню.

«Статус учасника бойових дій — один з найважливіших документів для військових. Завдяки УБД вони отримують пільги і послуги. Захисники і захисниці мають отримувати швидко і оперативно те, що їм належить по праву, тому ми хочемо дізнатися більше думок, як усе відбувається зараз, і що треба змінити», — наголосила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для роботодавців пропонують запровадити квоту на працевлаштування учасників бойових дій. У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування УБД з нього пропонується стягувати штраф за кожного непрацевлаштованого громадянина у двократному розмірі мінімальної зарплати. Відповідний законопроект 13180 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Олег Кулініч, Андрій Кіт, Володимир Арешонков та інші.

В свою чергу, голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс альтернативний законопроект 13180-1. Як він зазначає, основний законопроект передбачає запровадження квоти працевлаштування учасників бойових дій та стягнення штрафів за невиконання встановленої квоти.

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