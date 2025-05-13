Народні депутати прийняли постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

Верховна Рада прийняла постанову про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку, ініціаторами якого виступили Микита Потураєв, Микола Княжицький та інші.

Фото з відкритих джерел

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Верховна Рада 13 травня прийняла постанову 13147 про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку. Серед ініціаторів проекту народні депутати Ірина Констанкевич, Євгенія Кравчук, Віталій Безгін, Микола Княжицький, Микита Потураєв та інші.

Євгенія Кравчук зазначила, що цей з’їзд був одним з перших аналогів «євросаміту». «Це був такий середньовічний «євросаміт», зазначила вона.

В свою чергу, Микола Княжицький заявив, що це підкреслить єдність України з Європою. Нагадаємо, з'їзд європейських монархів у Луцьку — дипломатична зустріч, яка відбулася у січні 1429 року в місті Луцьку за ініціативою великого князя литовського Вітовта. Скликаний з відома та згоди короля угорського, німецького та чеського, імператора Священної Римської імперії Сигізмунда, з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати також пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом».

Автор: Наталя Мамченко

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