На Одещині голова сільради привласнила 3 млн грн під час реконструкції набережної

За вказівкою голови сільради на рахунок підрядника було перераховано авансовий платіж нібито для закупівлі будівельних матеріалів та проведення робіт, але жодних робіт виконано не було.

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У Одеській обласній правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільрад Одеського району за фактом заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, у 2020 році сільська рада уклала договір з будівельною фірмою на реконструкцію та благоустрій набережної вздовж узбережжя Чорного моря.

За вказівкою голови сільради на рахунок підрядника було перераховано авансовий платіж нібито для закупівлі будівельних матеріалів та проведення робіт. Проте жодних робіт виконано не було, а матеріали фактично не постачались.

Попри це посадовиця підписала акти приймання виконаних робіт, підтвердивши їх повне виконання та відсутність заборгованості. Внаслідок чого підрядник безпідставно отримав з місцевого бюджету 3 млн грн.

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