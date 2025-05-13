Верховна Рада підтримала зміни до закону про санкції

Зміни до законів про санкції, про СБУ та розвідку дозволять накладати санкції на конкретні судна та повітряні судна.

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Верховна Рада підтримала за основу законопроект 13020 про внесення змін до Закону «Про санкції» щодо застосування санкцій до суден, повітряних суден.

Як зазначають автори, чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати судна, повітряні судна.

Запропоновані зміни до законодавства дозволять накладати санкції на конкретні судна, повітряні судна. Санкції та арешти російських суден та повітряних суден дозволить посилити безпеку України та обмежити можливості кремля підтримувати військові дії через збагачення на «тіньових» перевезеннях.

Законопроект 13020 передбачає:

внесення змін до Закону «Про санкції» щодо: застосування санкцій до суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України

внесення змін до Закону «Про Службу безпеки України» щодо надання завдань Служби безпеки України виявлення та встановлення фактів використання суден, повітряних суден у діяльності, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України

внесення змін до Закону «Про розвідку» щодо завдань виявляти і встановлювати факти використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Автор: Наталя Мамченко

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