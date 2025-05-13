Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект 13020 о внесении изменений в Закон «О санкциях» относительно применения санкций к судам, воздушным судам.

Как отмечают авторы, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда, воздушные суда.

Предложенные изменения в законодательство позволят накладывать санкции на конкретные суда, воздушные суда. Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на «теневых» перевозках.

Законопроект 13020 предусматривает:

внесение изменений в Закон «О санкциях» относительно: применения санкций к судам, воздушным судам в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;

внесение изменений в Закон «О Службе безопасности Украины» относительно предоставления задач Службе безопасности Украины выявления и установления фактов использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;

внесение изменений в Закон «О разведке» относительно задач выявлять и устанавливать факты использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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