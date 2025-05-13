Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

15:07, 13 мая 2025
Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.
Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 13020 о внесении изменений в Закон «О санкциях» относительно применения санкций к судам, воздушным судам.

Как отмечают авторы, действующее законодательство Украины позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, но не дает возможности санкционировать суда, воздушные суда.

Предложенные изменения в законодательство позволят накладывать санкции на конкретные суда, воздушные суда. Санкции и аресты российских судов и воздушных судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на «теневых» перевозках.

Законопроект 13020 предусматривает:

  • внесение изменений в Закон «О санкциях» относительно: применения санкций к судам, воздушным судам в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;
  • внесение изменений в Закон «О Службе безопасности Украины» относительно предоставления задач Службе безопасности Украины выявления и установления фактов использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины;
  • внесение изменений в Закон «О разведке» относительно задач выявлять и устанавливать факты использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

 Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины санкции

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты приняли постановление об праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

Верховная Рада приняла постановление о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.

Верховная Рада поддержала изменения в закон о санкциях

Изменения в законы о санкциях, об СБУ и разведке позволят накладывать санкции на конкретные суда и воздушные суда.

Парламент поддержал изменения относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи

Законопроектом к членам семей погибших лиц предлагается отнести иждивенцев погибшего лица, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Парламент принял изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

Вместо «целостный» имущественный комплекс будет «единый» имущественный комплекс, – Верховная Рада приняла в целом изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.

В прибрежных защитных полосах смогут строить сооружения для осуществления аквакультуры – парламент поддержал законопроект

Также законопроект предусматривает, что граждане не смогут иметь свободный доступ к побережью, где расположены временные сооружения и оборудование, необходимые для осуществления аквакультуры или рыбохозяйственной эксплуатации водных объектов в специальных товарных рыбных хозяйствах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Малишенко
    Тетяна Малишенко
    голова Славутицького міського суду Київської області