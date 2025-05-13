В Обухове мужчина заманил несовершеннолетнюю алкоголем домой и совершил насилие

На Киевщине задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки.

Фото: pol.kyivregion

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Преступление произошло в Обуховском районе, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина познакомился с подростком в местном магазине. Он предложил девушке алкоголь, а затем пригласил ее в свой дом. Внутри дома, воспользовавшись отсутствием посторонних и беспомощным состоянием девушки, злоумышленник совершил над ней действия сексуального характера.

О преступлении полиции сообщила мать пострадавшей. Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Во время следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетней). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование, которое проводит полиция под руководством Обуховской окружной прокуратуры, продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.