Парламент поддержал изменения относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи

Законопроектом к членам семей погибших лиц предлагается отнести иждивенцев погибшего лица, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

Фото: Верховная Рада

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 13129 «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно назначения и получения иждивенцами погибшего военнослужащего единовременной денежной помощи».

Так, действующими положениями статьи 16-1 Закона определено, что к членам семей погибших военнослужащих, которые имеют право на назначение и получение единовременной денежной помощи, относятся, в частности, иждивенцы погибшего (умершего) лица, определенные в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Вместе с тем, в постановлении Верховного Суда от 20 ноября 2024 года по делу №179/986/23 имеется вывод, в котором предоставляется уточнение, что иждивенцами считаются члены семьи, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лицо, уволенное с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).

Учитывая вышеизложенное, необходимо уточнить положения статьи 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» для обеспечения реализации иждивенцами погибшего военнослужащего права на назначение и получение единовременной денежной помощи.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и установить, что к членам семей погибших (умерших) лиц относятся иждивенцы погибшего (умершего) лица, которые имеют право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста.

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