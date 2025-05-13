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Парламент підтримав зміни щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги

14:57, 13 травня 2025
Законопроектом до членів сімей загиблих осіб пропонується віднести утриманців загиблої особи, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов`язаного або резервіста.
Парламент підтримав зміни щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги
Фото: Верховна Рада
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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 13129  «Про внесення змін до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги».

Так, чинними положеннями статті 16-1 Закону визначено, що до членів сімей загиблих військовослужбовців, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги належать, зокрема, утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Разом з цим, у постанові Верховного Суду від 20 листопада 2024 року у справі № 179/986/23 наявний висновок, в якому надається уточнення, що утриманцями вважаються члени сім`ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов`язаного або резервіста (особу, звільнену з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення).

Враховуючи вищевикладене, необхідно уточнити положення статті 16-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для забезпечення реалізації утриманцями загиблого військовослужбовця права на призначення та отримання одноразової грошової допомоги.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та встановити, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб, належать утриманці загиблої (померлої) особи, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов`язаного або резервіста.

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Верховна Рада України законопроект військові грошова допомога

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Законопроектом до членів сімей загиблих осіб пропонується віднести утриманців загиблої особи, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов`язаного або резервіста.

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