Як дивитися Євробачення – 2025 онлайн: перший півфінал уже 13 травня

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

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У вівторок, 13 травня, у швейцарському Базелі стартує пісенний конкурс Євробачення-2025. У першому півфіналі на сцену вийде представник України — гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Переглянути трансляцію наживо можна буде у застосунку Дія.

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Півфінали та фінал відбудуться 13, 15 та 17 травня відповідно.

Нагадаємо, що учасники гурту Ziferblat показали костюми, в яких виступлять на Євробаченні 2025 у Базелі.

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