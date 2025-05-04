Учасники гурту Ziferblat показали костюми, в яких виступлять на Євробаченні 2025 у Базелі

Ziferblat розкрили сценічні костюми для Євробачення-2025 — над образами працював Іван Фролов.

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Учасники гурту Ziferblat — Данило Лещинський, Валентин Лещинський і Федір Ходаков — представили сценічні образи від українського дизайнера Івана Фролова.

У цих костюмах гурт виступить на Євробаченні 2025 у Базелі, куди вже прибув разом із командою.

Фролов відомий співпрацею з Сабріною Карпентер та Måneskin.

Завершені образи музикантів можна буде побачити вже на сцені.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ziferblat (@ziferblat_band)

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