Учасники гурту Ziferblat показали костюми, в яких виступлять на Євробаченні 2025 у Базелі

Учасники гурту Ziferblat — Данило Лещинський, Валентин Лещинський і Федір Ходаков — представили сценічні образи від українського дизайнера Івана Фролова.
У цих костюмах гурт виступить на Євробаченні 2025 у Базелі, куди вже прибув разом із командою.
Фролов відомий співпрацею з Сабріною Карпентер та Måneskin.
Завершені образи музикантів можна буде побачити вже на сцені.
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