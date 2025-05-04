Участники группы Ziferblat показали костюмы, в которых выступят на Евровидении 2025 в Базеле

Участники группы Ziferblat — Данило Лещинский, Валентин Лещинский и Федор Ходаков — представили сценические образы от украинского дизайнера Ивана Фролова.
Именно в этих костюмах группа выступит на Евровидении 2025 в Базеле, куда уже прибыла вместе с командой.
Фролов известен сотрудничеством с Сабриной Карпентер и Måneskin.
Окончательные образы музыкантов можно будет увидеть уже на сцене.
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