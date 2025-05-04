Какого цвета автомобили лучше всего покупали украинцы в этом году – раскрыли статистика

Треть всех зарегистрированных автомобилей была серого цвета.

Источник фото: Tyler Clemmensen / Unsplash

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Автомобили серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинцев в этом году. Такие данные приводит ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Так, украинские водители в первом квартале 2025 года чаще всего выбирали новые легковые авто серого цвета — треть всех зарегистрированных автомобилей была именно такого окраса. Лидером в этой категории стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Белый занял второе место по популярности — его выбрали 29% владельцев. Чаще всего в этом цвете покупали RENAULT Duster.

Черный — выбор 17% покупателей. Самой востребованной моделью среди черных авто стал TOYOTA Land Cruiser Prado.

Синий цвет выбрали 7% автомобилистов. Чаще всего регистрировали синюю SKODA Octavia.

Зелёный замыкает пятерку — его выбрали 6% владельцев новых легковых авто. Лидером в этом цвете также стал RENAULT Duster.

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