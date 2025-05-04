За $7000 переправляли уклонистов за границу — в Винницкой области избрали меры пресечения дельцам

Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами после передачи 14 000 долларов США и пересчета средств.

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Следственный судья Винницкого городского суда Винницкой области рассмотрел ходатайство стороны обвинения об избрании мер пресечения для мужчин, которые организовали незаконную переправку лиц призывного возраста через государственную границу Украины вне пунктов пропуска за 7 000 долларов США с человека. Об этом сообщил официальный сайт Винницкого городского суда Винницкой области.

Подозреваемые связались с мужчинами (которые действовали под контролем правоохранительных органов) и сообщили об условиях и способе пересечения.

Получив согласие на предложенные условия, один из подозреваемых встретился с мужчинами, предоставил подробные инструкции для пересечения и сопроводил их в приграничный регион, где уже ожидал другой подозреваемый, который выполнял свою часть преступного плана.

Подозреваемые были задержаны правоохранительными органами после передачи 14 000 долларов США и пересчета средств.

По результатам судебных разбирательств суд применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и определил залог в размере: одному — 908 400 гривен, другому — 121 120 гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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