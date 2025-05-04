В Швеции мигрантам хотят платить по 32 тысячи евро, если они решат вернуться домой

Новое правительственное предложение предусматривает увеличение суммы до 32 000 евро, что на 3400% больше текущего гранта.

Источник фото: АР

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В Швеции планируют рассмотреть вариант радикального увеличения суммы помощи мигрантам за возвращение домой — с 900 евро до 32 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Euronews.

По его словам, существует «абсолютная необходимость взять под контроль миграцию».

Он повторил свое предложение значительно увеличить сумму денег, которую Швеция предлагает мигрантам как финансовый стимул для выезда из страны.

Текущий грант составляет 900 евро на взрослого человека. Однако эта инициатива пока имела ограниченный успех. По данным Шведского миграционного агентства, в 2023 году была одобрена лишь одна из 70 заявок.

Чтобы изменить эту тенденцию, новое правительственное предложение предусматривает увеличение суммы до 32 000 евро, что на 3400% больше.

«Мы копируем, по сути, датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочел бы вернуться в свою страну», — сказал он.

Предложение должно вступить в силу 1 января 2026 года.

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