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Как узнать стоимость регистрационных действий с автомобилем в сервисном центре МВД

10:41, 4 мая 2025
Сколько стоит смена владельца, восстановление свидетельства или первая регистрация — все можно узнать в нескольких кликах.
Как узнать стоимость регистрационных действий с автомобилем в сервисном центре МВД
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Лица, которые планируют приобрести автомобиль, потеряли или повредили свидетельство о регистрации транспортного средства, должны обращаться в сервисный центр МВД. Чтобы рассчитать, во сколько обойдётся услуга и сколько средств взять с собой для оплаты — в Главном сервисном центре МВД советуют воспользоваться финансовым помощником, размещённым на сайте.

«Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств» актуален при смене владельца авто или восстановлении утерянных либо поврежденных документов. Функционал удобен и прост в использовании, и за несколько кликов поможет рассчитать приблизительную сумму средств, которые необходимо уплатить за регистрационную услугу.

Онлайн-сервис учитывает:

  • административную услугу;
  • платный или бесплатный номерной знак;
  • каким будет налог при второй продаже транспортного средства;
  • какая сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.

Калькулятором удобно пользоваться, так как номерные знаки сгруппированы по категориям. Поэтому их можно отсортировать от самых дешёвых до самых дорогих и наоборот, либо сразу указать в поиске желаемую комбинацию.

Напоминаем, что перед обращением в территориальное подразделение необходимо предварительно записаться. Онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед через Е-запись. Также доступна регистрация через терминал в день обращения — то есть в день визита гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД и в тот же день получает услугу.

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сервисный центр МВД автомобиль

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