Как узнать стоимость регистрационных действий с автомобилем в сервисном центре МВД

Лица, которые планируют приобрести автомобиль, потеряли или повредили свидетельство о регистрации транспортного средства, должны обращаться в сервисный центр МВД. Чтобы рассчитать, во сколько обойдётся услуга и сколько средств взять с собой для оплаты — в Главном сервисном центре МВД советуют воспользоваться финансовым помощником, размещённым на сайте.
«Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств» актуален при смене владельца авто или восстановлении утерянных либо поврежденных документов. Функционал удобен и прост в использовании, и за несколько кликов поможет рассчитать приблизительную сумму средств, которые необходимо уплатить за регистрационную услугу.
Онлайн-сервис учитывает:
Калькулятором удобно пользоваться, так как номерные знаки сгруппированы по категориям. Поэтому их можно отсортировать от самых дешёвых до самых дорогих и наоборот, либо сразу указать в поиске желаемую комбинацию.
Напоминаем, что перед обращением в территориальное подразделение необходимо предварительно записаться. Онлайн-регистрация осуществляется на 21 день вперед через Е-запись. Также доступна регистрация через терминал в день обращения — то есть в день визита гражданин регистрируется в терминале самообслуживания в помещении сервисного центра МВД и в тот же день получает услугу.
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