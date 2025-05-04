Практика судів
  1. В Україні

Як дізнатись вартість реєстраційних дій з автомобілем у сервісному центрі МВС

10:41, 4 травня 2025
Скільки коштує зміна власника, відновлення свідоцтва чи перша реєстрація — усе можна дізнатися за кілька кліків.
Як дізнатись вартість реєстраційних дій з автомобілем у сервісному центрі МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Особи, які планують придбати автомобіль, загубили чи пошкодили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мають звертатися до сервісного центру МВС. Для того, щоб розрахувати, у яку вартість обійдеться послуга та скільки коштів взяти з собою для сплати – у Головному сервісному центрі МВС радять скористатись фінансовим помічником, розміщеним на сайті.

«Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів» актуальний при зміні власника авто чи відновленні втрачених або пошкоджених документів. Функціонал зручний та простий у користуванні, й у кілька кліків допоможе розрахувати приблизну суму коштів, які необхідно сплатити за реєстраційну послугу. 

Онлайн-сервіс враховує:

  • адміністративну послугу;
  • платний чи безкоштовний номерний знак;
  • яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;
  • яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Калькулятором зручно користуватись, адже номерні знаки згруповані за категоріями. Тому їх можливо відсортувати від найдешевших до найдорожчих і навпаки, або одразу зазначити в пошуку бажану комбінацію.

Нагадуємо, що перед зверненням до територіального підрозділу необхідно попередньо здійснити запис. Онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед через Е-запис. Також доступна реєстрація через термінал день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

 

 

сервісний центр МВС автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Механізм оподаткування прибутку від операцій з криптовалютою створює ризики несплати податків – ГНЕУ про законопроект 10225-д

Пропонована норма може призвести до необхідності повернення сум податків від доходів з продажу в обмін на валютні цінності віртуальних активів, що були придбані платником до набрання чинності новим законом, які були сплачені фізичною особою у попередніх податкових періодах за ставкою вищою, ніж ставка 5%, відмітили у ГНЕУ.

Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – уряд зареєстрував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: «Після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум»

Ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зазначають, що після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

З продажу дитячого самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% податків – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання

Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися, але у воєнний час обов’язок захисту України покладається на всіх громадян України, незалежно від їх віросповідання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду