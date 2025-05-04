Як дізнатись вартість реєстраційних дій з автомобілем у сервісному центрі МВС

Скільки коштує зміна власника, відновлення свідоцтва чи перша реєстрація — усе можна дізнатися за кілька кліків.

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Особи, які планують придбати автомобіль, загубили чи пошкодили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мають звертатися до сервісного центру МВС. Для того, щоб розрахувати, у яку вартість обійдеться послуга та скільки коштів взяти з собою для сплати – у Головному сервісному центрі МВС радять скористатись фінансовим помічником, розміщеним на сайті.

«Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів» актуальний при зміні власника авто чи відновленні втрачених або пошкоджених документів. Функціонал зручний та простий у користуванні, й у кілька кліків допоможе розрахувати приблизну суму коштів, які необхідно сплатити за реєстраційну послугу.

Онлайн-сервіс враховує:

адміністративну послугу;

платний чи безкоштовний номерний знак;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Калькулятором зручно користуватись, адже номерні знаки згруповані за категоріями. Тому їх можливо відсортувати від найдешевших до найдорожчих і навпаки, або одразу зазначити в пошуку бажану комбінацію.

Нагадуємо, що перед зверненням до територіального підрозділу необхідно попередньо здійснити запис. Онлайн-реєстрація здійснюється на 21 день вперед через Е-запис. Також доступна реєстрація через термінал день в день, тобто у день звернення громадянин реєструється в терміналі самообслуговування в приміщенні сервісного центру МВС, і цього ж дня отримує послугу.

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