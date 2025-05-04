Канада дозволила імпортувати яйця з України

Канада сподівається вже незабаром побачити українські яйця на поличках своїх супермаркетів.

Джерело фото: Siora Photography / Unsplash

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Канада офіційно дозволила імпортувати та продавати у країні курячі яйця з України. Про це заявили у посольстві України в Канаді.

«Чудова новина для українських експортерів і канадських споживачів. Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодило сертифікат на експорт яєць столових з України до Канади», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення – результат спільних зусиль між Міністерством закордонних справ України, Посольством України в Канаді та Держпродспоживслужбою.

«Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної», - вказали у дипломатичній установі.

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