В Україні побільшало держслужбовців – НАДС зафіксувало зростання штату

Національне агентство з питань державної служби зафіксувало збільшення кількості фактично працюючих держслужбовців.

Джерело фото: Hunters Race / Unsplash

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Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило оновлений дашборд із даними щодо кількісного складу державних службовців України за перший квартал 2025 року.

Ключові показники:

Фактично працює : 156 792 держслужбовці — на 516 більше , ніж у IV кварталі 2024 року.

: 156 792 держслужбовці — на , ніж у IV кварталі 2024 року. Кількість посад за штатним розписом : 191 890 — на 282 менше, ніж раніше.

: 191 890 — на 282 менше, ніж раніше. Вакантні посади : 30 522 — на 665 менше, ніж у попередньому звітному періоді.

: 30 522 — на 665 менше, ніж у попередньому звітному періоді. Мобілізовані або залучені до тероборони : 4401 особа, з них 793 — жінки. Показник виріс на 85 осіб.

: 4401 особа, з них 793 — жінки. Показник виріс на 85 осіб. Із початком повномасштабної війни в Україні загинуло 145 державних службовців.

Дашборд НАДС — це публічна інформаційна панель, яка дозволяє кожному відстежувати зміни у державній службі: кількість працюючих, вакантні посади, призначення, звільнення, мобілізацію тощо. Дані оновлюються щоквартально.

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