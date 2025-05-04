В Україні побільшало держслужбовців – НАДС зафіксувало зростання штату

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) оприлюднило оновлений дашборд із даними щодо кількісного складу державних службовців України за перший квартал 2025 року.
Ключові показники:
Дашборд НАДС — це публічна інформаційна панель, яка дозволяє кожному відстежувати зміни у державній службі: кількість працюючих, вакантні посади, призначення, звільнення, мобілізацію тощо. Дані оновлюються щоквартально.
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