Українські працівники щороку старішають на 4–5 місяців, — дослідження

Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4–5 місяців. Про це свідчать результати дослідження Forbes Ukraine.
Зазначається, що у межах цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 000 анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.
Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.
У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році — 36 років 10 місяців.
«Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників стає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку», — йдеться у дослідженні.
Коментуючи ці результати дослідження, аналітики зазначили, що в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.
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