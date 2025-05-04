Українські працівники щороку старішають на 4–5 місяців, — дослідження

За даними дослідження, співробітники в Україні щороку «старішають» у середньому на 4–5 місяців, а підприємствам доведеться адаптуватися до нових демографічних реалій.

Джерело фото: Jason Goodman / Unsplash

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Кожного року середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4–5 місяців. Про це свідчать результати дослідження Forbes Ukraine.

Зазначається, що у межах цього дослідження було проаналізовано дані понад 270 компаній, працівники яких надіслали майже 48 000 анкет для участі в Рейтингу роботодавців 2025 року.

Середній вік респондента за цією великою вибіркою становить 37 років 7 місяців.

У 2024 році аналогічне дослідження зафіксувало середній вік респондента 37 років 3 місяці, а в 2023 році — 36 років 10 місяців.

«Таким чином, в Україні відбувається старішання персоналу: нових молодих працівників стає до роботи значно менше, ніж вибуває людей більш зрілого віку», — йдеться у дослідженні.

Коментуючи ці результати дослідження, аналітики зазначили, що в умовах наявних демографічних тенденцій бізнесу треба готуватися до кращого врахування потребностей більш дорослих співробітників.

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