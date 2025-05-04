Украинские сотрудники ежегодно стареют на 4–5 месяцев, — исследование

По данным исследования, сотрудники в Украине ежегодно «стареют» в среднем на 4–5 месяцев, а предприятиям придется адаптироваться к новым демографическим реалиям.

Источник фото: Jason Goodman / Unsplash

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Каждый год средний возраст штатных сотрудников в Украине увеличивается на 4–5 месяцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования Forbes Ukraine.

Указывается, что в рамках этого исследования были проанализированы данные более чем 270 компаний, сотрудники которых отправили почти 48 000 анкет для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.

Средний возраст респондента по этой большой выборке составляет 37 лет и 7 месяцев.

В 2024 году аналогичное исследование зафиксировало средний возраст респондента 37 лет и 3 месяца, а в 2023 году — 36 лет и 10 месяцев.

«Таким образом, в Украине происходит старение персонала: новых молодых работников приходит на работу значительно меньше, чем выбывает людей более зрелого возраста», — говорится в исследовании.

Комментируя эти результаты, аналитики отметили, что в условиях текущих демографических тенденций бизнесу нужно готовиться к лучшему учёту потребностей более взрослых сотрудников.

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