В Запорожье мужчина ходил по городу в немецкой форме времен Второй мировой войны и с гранатой в руках

Привлек внимание полиции мужчина именно своим внешним видом — был одет в форму немецких войск времен Второй мировой войны и держал в руке гранату.

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В Запорожье задержали мужчину, одетого в военную форму времен Третьего рейха. Необычный наряд он дополнил боеприпасом, который держал в руках. А по месту его проживания полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

О таком случае сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел вечером. Во время патрулирования Шевченковского района правоохранители заметили подозрительного мужчину. Он привлек внимание полиции именно своим внешним видом — был одет в форму немецких войск времен Второй мировой войны и держал в руке гранату.

Как выяснилось, военную форму он приобрел в одном из интернет-магазинов для шутки.

В тот же день по месту жительства мужчины оперативники и следователи провели неотложные обыски. Во время мероприятий были обнаружены и изъяты: пулемет, гранатомет и 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотная мина, взрывная магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов различного калибра и орден с нацистской символикой. Все изъятое направили на экспертное исследование.

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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