У Запоріжжі чоловік ходив містом у німецькому однострої часів Другої світової та з гранатою у руках

Увагу поліцейських чоловік привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату.

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У Запоріжжі затримали чоловіка одягненого у військову форму часів Третього рейху. Неординарний наряд він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. А за місцем його мешкання поліцейські виявили цілий арсенал зброї.

Про такий випадок повідомили у поліції області.

Інцидент стався ввечері. Під час патрулювання Шевченківського району правоохоронці помітили дивного чоловіка. Увагу поліцейських він привернув саме своїм зовнішнім виглядом – був одягнутий в однострій військ Німеччини часів Другої світової та тримав у руці гранату.

Як виявилось, військову форму він придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Цього ж дня за місцем мешкання чоловіка оперативники та слідчі провели невідкладні обшуки. Під час заходів виявили та вилучили кулемет, гранатомет та 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою. Все вилучене направили на експерті дослідження.

Чоловіку уже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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