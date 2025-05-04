У Києві через нічну атаку БпЛА 11 постраждалих, пошкоджено ТРЦ та житлові будинки

Крім того, знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів.

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У Києві через атаку ворожих БпЛА 11 постраждалих внаслідок, з них двоє неповнолітніх. Про це повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, руйнування та загорання від атаки безпілотниками відбулись у трьох районах столиці.

Так, в Оболонському районі пошкоджено 9 житлових будинків, в одному з них сталось загорання на останньому поверсі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Крім того, знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів та пошкоджено ТРЦ.

У Святошинському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки.

Загалом постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС.

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