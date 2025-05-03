Воррен Баффет йде з посади генерального директора Berkshire Hathaway

94-річний інвестор Воррен Баффет залишить пост генерального директора конгломерату Berkshire Hathaway до кінця цього року.

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Легендарний інвестор Воррен Баффет, якому 94 роки, оголосив, що покине посаду генерального директора Berkshire Hathaway після майже шести десятиліть керівництва.

Наступником Баффета стане Грег Абель, який наразі обіймає посаду віцеголови з нестрахових операцій.

Воррен Баффет стояв на чолі зростання Berkshire Hathaway у потужний конгломерат, керуючи різноманітним портфелем підприємств та інвестицій, а його інвестиційні стратегії та ділова хватка принесли йому прізвисько «Оракул з Омахи».

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