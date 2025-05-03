Воррен Баффет йде з посади генерального директора Berkshire Hathaway

Легендарний інвестор Воррен Баффет, якому 94 роки, оголосив, що покине посаду генерального директора Berkshire Hathaway після майже шести десятиліть керівництва.
Наступником Баффета стане Грег Абель, який наразі обіймає посаду віцеголови з нестрахових операцій.
Воррен Баффет стояв на чолі зростання Berkshire Hathaway у потужний конгломерат, керуючи різноманітним портфелем підприємств та інвестицій, а його інвестиційні стратегії та ділова хватка принесли йому прізвисько «Оракул з Омахи».
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