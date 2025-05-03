Уоррен Баффет уходит с поста генерального директора Berkshire Hathaway

94-летний инвестор Уоррен Баффет покинет пост генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway до конца этого года.

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Легендарный инвестор Уоррен Баффет, которому 94 года объявил, что покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway после почти шести десятилетий руководства.

Преемником Баффета станет Грег Абель, который в настоящее время занимает должность вице-председателя по нестраховым операциям.

Уоррен Баффет был во главе роста Berkshire Hathaway в мощный конгломерат, управляя разнообразным портфелем предприятий и инвестиций, а его инвестиционные стратегии и деловая хватка принесли ему прозвище «Оракл из Омахи».

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