Три вида ядовитых змей в Украине – где живут и что делать при укусе объяснили в Минздраве

В Минздраве напоминают: в большинстве случаев эти змеи избегают людей, но могут укусить в случае опасности.

Источник фото: David Todd McCarty / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве здравоохранения предупредили, что в Украине начался сезон активности пресмыкающихся, в частности, змей. И хотя большинство из них не представляют угрозы для здоровья человека, всп же есть и такие, которых стоит остерегаться.

В Украине обитают три вида ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная – самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, местами в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная — редкий вид, занесен в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

Гадюка Николского — темная, почти черная змея, также занесена в Красную книгу. Живет на северо-востоке Украины в лесостепной местности.

В Минздраве подчеркивают, что в большинстве случаев эти змеи не нападают, а стараются скрыться, как только замечают человека — агрессию проявляют только в случае опасности.

Яд этих змей, как правило, не представляет угрозы для жизни, но следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если укушенным оказался ребенок или человек, склонный к аллергии.

Как снизить риск укуса и как оказать первую медицинскую помощь при укусе змеи — в инфографике ниже:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.