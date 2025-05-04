На Одещине задержали женщину по подозрению в убийстве 9-месячной дочери – ребенок умер от удушения

Женщину задержали, ей могут объявить подозрение в умышленном убийстве.

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На Одещине утром 3 мая 43-летняя жительница одного из населенных пунктов Яськовской громады сообщила правоохранителям о внезапной смерти своей девятимесячной дочери. Как указали в полиции, в ходе следственных действий правоохранители установили, что женщина в состоянии нервного срыва из-за плача ребенка могла нанести ей телесные повреждения.

По предварительным выводам, смерть младенца наступила в результате асфиксии (удушения). Окончательную причину сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ей подозрения в умышленном убийстве малолетнего ребенка — преступлении, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным заключением.

В рамках уголовного производства, открытого по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, назначен ряд экспертиз.

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