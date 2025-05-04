4 мая в Киеве ожидаются сильные порывы ветра, а днем грозы – синоптики

Украинский гидрометцентр предупреждает: в воскресенье, 4 мая, в Киеве и Киевской области прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с и грозы в дневное время. Объявлен I уровень опасности (желтый).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность: ночью без осадков, днем — кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный. Температура в столице составит: ночью +12…+14°, днём — до +25…+27°.
Рекомендации во время сильного ветра:
В случае падения деревьев или веток:
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