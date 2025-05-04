4 мая в Киеве ожидаются сильные порывы ветра, а днем грозы – синоптики

В столице ожидаются порывы ветра до 20 м/с и грозы в дневные часы.

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Украинский гидрометцентр предупреждает: в воскресенье, 4 мая, в Киеве и Киевской области прогнозируются порывы ветра 15–20 м/с и грозы в дневное время. Объявлен I уровень опасности (желтый).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность: ночью без осадков, днем — кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный. Температура в столице составит: ночью +12…+14°, днём — до +25…+27°.

Рекомендации во время сильного ветра:

плотно закройте окна, уберите с балконов предметы, которые могут упасть;

на улице держитесь подальше от деревьев, билбордов, линий электропередач; не паркуйте авто рядом с ними;

при необходимости — укройтесь в помещении или природном укрытии.

В случае падения деревьев или веток:

аварийно-диспетчерская служба «Киевзеленстрой» — (044) 272-40-18

если существует угроза жизни — вызывайте спасателей по номерам 101 или (044) 430-37-13 (КАРС)

при травмах — звоните 103

если не работают светофоры или дорожные знаки — обращайтесь: 050-387-35-42 (ЦОДР).

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