4 травня в Києві очікуються сильні пориви вітру, а вдень грози – синоптики

У столиці очікуються пориви вітру до 20 м/с та грози у денний час.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український гідрометцентр попереджає: у неділю, 4 травня, в Києві та Київській області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с і грози в денний час. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність: вночі без опадів, удень — короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний. Температура в столиці становитиме: вночі +12…+14°, удень — до +25…+27°.

Рекомендації під час сильного вітру:

щільно закрийте вікна, приберіть з балконів речі, які можуть впасти;

на вулиці тримайтеся подалі від дерев, білбордів, електроліній; не паркуйте авто поруч із ними;

у разі потреби — сховайтеся у приміщенні чи природному укритті.

У разі падіння дерев або гілок:

аварійно-диспетчерська служба «Київзеленбуд» — (044) 272-40-18

якщо загрожує життю — викликайте рятувальників за номерами 101 або (044) 430-37-13 (КАРС)

при травмах — дзвоніть 103

якщо не працюють світлофори чи дорожні знаки — звертайтесь: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.