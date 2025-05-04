4 травня в Києві очікуються сильні пориви вітру, а вдень грози – синоптики

Український гідрометцентр попереджає: у неділю, 4 травня, в Києві та Київській області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с і грози в денний час. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
За прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність: вночі без опадів, удень — короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний. Температура в столиці становитиме: вночі +12…+14°, удень — до +25…+27°.
Рекомендації під час сильного вітру:
У разі падіння дерев або гілок:
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