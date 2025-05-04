На Закарпатті під час застілля вибухнула граната – загинув чоловік, ще один в лікарні

Трагічне застілля на Закарпатті: один чоловік загинув, ще один — у лікарні після вибуху гранати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Ракошині на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув один чоловік, ще один — отримав поранення.

Як повідомили у поліції, вранці 3 травня надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку. Правоохоронці встановили, що у помешканні вибухнула граната.

Також поліція з’ясувала, що у будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі.

«Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні», - зазначили у поліції.

Подію слідчі попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.