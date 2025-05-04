Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье во время застолья взорвалась граната – погиб мужчина, еще один в больнице

07:19, 4 мая 2025
Трагическое застолье на Закарпатье: один мужчина погиб, еще один — в больнице после взрыва гранаты.
На Закарпатье во время застолья взорвалась граната – погиб мужчина, еще один в больнице
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ракошине на Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб один мужчина, еще один — получил ранения.

Как сообщили в полиции, утром 3 мая поступило сообщение о взрыве в частном доме. Правоохранители установили, что в помещении взорвалась граната.

Также полиция выяснила, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители.

«Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. В результате взрыва он погиб на месте, а его товарищ — получил ранения и был госпитализирован в больницу», — сообщили в полиции.

Происшествие следователи предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

    •  

    полиция Закарпатье граната

    Читайте также

    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

    Лента новостей

    Блоги
    Публикации
    Механизм налогообложения прибыли от операций с криптовалютой создает риски неуплаты налогов – ГНЕУ о законопроекте 10225-д

    Предлагаемая норма может привести к необходимости возврата сумм налогов от доходов от продажи в обмен на валютные ценности виртуальных активов, которые были приобретены плательщиком до вступления в силу нового закона и которые были уплачены физическим лицом в предыдущих налоговых периодах по ставке выше, чем 5%, отметили в ГНЭУ.

    Военнослужащие в возрасте 18–25 лет получат право на обучение без отрыва от службы — Кабмин внес законопроект

    Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, призванные на службу или заключившие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – правительство зарегистрировало законопроект.

    Комитет рекомендовал принять законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления: «После лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум»

    Инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, отмечают, что после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

    С продажи детского самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% налогов – Кабмин зарегистрировал законопроект

    Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

    Верховный Суд высказался об отказе от военной службы по религиозным убеждениям: обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан, независимо от вероисповедания

    Верховный Суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время, и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться, но в военное время обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан Украины, независимо от их вероисповедания.

    Контакты

    © 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

    Судово-юридична газета

    Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
    Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
    E-mail: [email protected]

    Telegram канал Sud.ua
    XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
    SUD.UA
    Главное о суде
    Фото / Video
    Фото
    Видео
    Сегодня день рождения празднуют
    • Олег Проскурняк
      Олег Проскурняк
      голова Господарського суду Чернівецької області
    • Ольга Черниш
      Ольга Черниш
      суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду