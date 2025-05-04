На Закарпатье во время застолья взорвалась граната – погиб мужчина, еще один в больнице

Трагическое застолье на Закарпатье: один мужчина погиб, еще один — в больнице после взрыва гранаты.

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В Ракошине на Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб один мужчина, еще один — получил ранения.

Как сообщили в полиции, утром 3 мая поступило сообщение о взрыве в частном доме. Правоохранители установили, что в помещении взорвалась граната.

Также полиция выяснила, что в доме распивали алкогольные напитки 54-летний и 50-летний местные жители.

«Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец выдернул чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. В результате взрыва он погиб на месте, а его товарищ — получил ранения и был госпитализирован в больницу», — сообщили в полиции.

Происшествие следователи предварительно квалифицировали по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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