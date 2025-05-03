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Трамп может пропустить саммит НАТО из-за недостаточного финансирования обороны союзниками – Spiegel

19:54, 3 мая 2025
Вашингтон оказывает давление на партнеров, чтобы те увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.
Трамп может пропустить саммит НАТО из-за недостаточного финансирования обороны союзниками – Spiegel
Источник фото: Robertas Dačkus / lrp.lt
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Президент США Дональд Трамп может не принять участие в июньском саммите НАТО в Гааге, если страны-члены Альянса не увеличат расходы на оборону. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Согласно информации журналистов, новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер на каждой встрече постоянных представителей Альянса настаивает на увеличении оборонных расходов союзников до уровня 5% ВВП.

Как пишет издание, также посол якобы предупреждает, что Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите, если союзники не пересмотрят свои оборонные расходы.

На данный момент нет официального подтверждения этих заявлений, а организаторы саммита утверждают, что не получали никаких уведомлений об отказе Трампа от поездки.

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США НАТО

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