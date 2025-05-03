Трамп проведет саммит с лидерами стран Персидского залива во время визита в Саудовскую Аравию — Axios

Президент США планирует провести саммит с лидерами стран Персидского залива во время официального визита в Саудовскую Аравию.

Источник фото: Andrew Harnik/Getty Images

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Издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет саммит с лидерами стран Персидского залива во время своего визита в Саудовскую Аравию в этом месяце.

Как указывается, такая официальная зарубежная поездка Трампа отражает рост значения, которое его администрация придает экономическому сотрудничеству и инвестициям между США и странами Персидского залива. В частности, саммит станет возможностью для Трампа представить свое видение участия США на Ближнем Востоке и изложить свои политические цели в регионе.

Ожидается, что Трамп прибудет в Саудовскую Аравию 13 мая и проведет двусторонние встречи. Саммит запланирован на 14 мая.

В Белом доме заявили, что официальные детали поездки будут объявлены в ближайшее время. Американские и арабские официальные лица говорят, что визит Трампа в три страны Персидского залива будет сосредоточен на двусторонних вопросах, в частности, инвестициях, продаже оружия и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.

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