Волц обсуждал с Нетаньяху военные планы против Ирана, чем разозлил Трампа – The Washington Post

По словам источников The Washington Post, Волца считали гораздо более склонным к применению военной силы.

Источник фото: Haiyun Jiang/New York Times

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Решение президента Дональда Трампа уволить своего советника по национальной безопасности Майка Волца стало результатом постепенного накопления разочарования бывшим офицером «Зеленых беретов», которого считали гораздо более склонным к применению военной силы, чем его начальник в Овальном кабинете. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Как указали источники издания, судьбу Волца решил инцидент с чатом в Signal, но еще до этого с самого начала работы в администрации он конфликтовал с другими высокопоставленными лицами, в частности по вопросу о том, следует ли применять военные действия против Ирана.

Также, по информации The Washington Post, Волц огорчил Трампа после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет в начале февраля, когда советник по национальной безопасности, по-видимому, разделял убеждения израильского лидера относительно военной политики в отношении Ирана.

По словам одного из источников, Волц «хотел направить политику США в русло, которое не устраивало Трампа, поскольку США не пытались найти дипломатическое решение».

«Это дошло до Трампа, и президент был этим недоволен», – сообщили источники издания.

Напомним, что Майк Уолц официально покинул пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Его обязанности временно будет исполнять Марко Рубио.

В то же время Трамп выдвинул кандидатуру Уолца на должность посла США в ООН.

В то же время, по информации СМИ, специальный посланник Стив Виткофф также рассматривается как возможная замена Волцу на посту советника по нацбезопасности, сообщили источники.

Однако Виткофф сказал людям из своего окружения, что не хочет занимать эту должность, сообщили CNN два источника. Поэтому они не ожидают, что его в итоге выберут на замену Волцу. Хотя они отметили, что он все еще может занять этот пост, если Трамп обратится к нему лично.

«Зачем ему это? Быть обремененным управлением межведомственной работой вместо того, чтобы делать то, что он делает сейчас?» — сказало лицо, знакомое с позицией Виткоффа.

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