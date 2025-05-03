Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить его пенсию и куда обращаться

18:40, 3 мая 2025
Кому выплачивается недополученная пенсия умершего пенсионера.
Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти средства могут получить его родственники. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто именно и как это может сделать.
Кто может обратиться за выплатой
Члены семьи, которые:
- проживали вместе с пенсионером на день его смерти
- являются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (независимо от совместного проживания):
• супруг(а), родители с инвалидностью или пенсионеры
• дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия
• дети, которые обучаются на дневной форме — до 23 лет
• или до окончания обучения
• дети-сироты — до 23 лет (независимо от обучения)
• супруг(а), один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.
Куда обращаться с заявлением
В Пенсионный фонд Украины.
Когда нужно обратиться
В течение 6 месяцев со дня открытия наследства.
Какие документы необходимы
- свидетельство о смерти
• документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке)
• паспорт
• для нетрудоспособных членов семьи — документы, подтверждающие иждивение:
• справка от органа местного
• самоуправления
• судебное решение (при необходимости).
Что еще стоит знать
Рассмотрение заявления — до 10 дней.
Сумма — вся невыплаченная пенсия включительно по месяц смерти.
Если обратилось несколько человек — деньги распределяются между ними поровну.
Если в течение 6 месяцев никто не обратился — пенсия входит в состав наследства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.