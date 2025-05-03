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Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить его пенсию и куда обращаться

18:40, 3 мая 2025
Кому выплачивается недополученная пенсия умершего пенсионера.
Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить его пенсию и куда обращаться
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Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти средства могут получить его родственники. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто именно и как это может сделать.

Кто может обратиться за выплатой

Члены семьи, которые:

  • проживали вместе с пенсионером на день его смерти
  • являются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (независимо от совместного проживания):
    • супруг(а), родители с инвалидностью или пенсионеры
    • дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия
    • дети, которые обучаются на дневной форме — до 23 лет
    • или до окончания обучения
    • дети-сироты — до 23 лет (независимо от обучения)
    • супруг(а), один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

Куда обращаться с заявлением

В Пенсионный фонд Украины.

Когда нужно обратиться

В течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Какие документы необходимы

  • свидетельство о смерти
    • документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке)
    • паспорт
    • для нетрудоспособных членов семьи — документы, подтверждающие иждивение:
    • справка от органа местного
    • самоуправления
    • судебное решение (при необходимости).

Что еще стоит знать

Рассмотрение заявления — до 10 дней.
Сумма — вся невыплаченная пенсия включительно по месяц смерти.
Если обратилось несколько человек — деньги распределяются между ними поровну.
Если в течение 6 месяцев никто не обратился — пенсия входит в состав наследства.

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