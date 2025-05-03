Недополученная выплата умершего пенсионера: кто может получить его пенсию и куда обращаться

Кому выплачивается недополученная пенсия умершего пенсионера.

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Если пенсионер умер, но не успел получить начисленную пенсию, эти средства могут получить его родственники. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто именно и как это может сделать.

Кто может обратиться за выплатой

Члены семьи, которые:

проживали вместе с пенсионером на день его смерти

являются нетрудоспособными и находились на иждивении умершего (независимо от совместного проживания):

• супруг(а), родители с инвалидностью или пенсионеры

• дети до 18 лет или старше, если имеют инвалидность, полученную до совершеннолетия

• дети, которые обучаются на дневной форме — до 23 лет

• или до окончания обучения

• дети-сироты — до 23 лет (независимо от обучения)

• супруг(а), один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего до 8 лет.

Куда обращаться с заявлением

В Пенсионный фонд Украины.

Когда нужно обратиться

В течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Какие документы необходимы

свидетельство о смерти

• документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о рождении, браке)

• паспорт

• для нетрудоспособных членов семьи — документы, подтверждающие иждивение:

• справка от органа местного

• самоуправления

• судебное решение (при необходимости).

Что еще стоит знать

Рассмотрение заявления — до 10 дней.

Сумма — вся невыплаченная пенсия включительно по месяц смерти.

Если обратилось несколько человек — деньги распределяются между ними поровну.

Если в течение 6 месяцев никто не обратился — пенсия входит в состав наследства.

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