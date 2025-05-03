Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати його пенсію та куди звертатися

Кому виплачується недоотримана пенсія померлого пенсіонера.

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Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, хто саме та як це може зробити.

Хто може звернутися за виплатою

Члени сімʼї, які:

проживали разом із пенсіонером на день його смерті

є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання):

чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери

діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття

діти, які навчаються за денною формою навчання, — до 23 років

або до завершення навчання

діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання)

чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Куди звертатися із заявою

До Пенсійного фонду України.

Коли треба звернутися

Впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Які документи необхідні

свідоцтво про смерть

документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб)

паспорт

для непрацездатних членів сімʼї — документи, які засвідчують утримання:

довідка від органу місцевого

самоврядування

судове рішення (за потреби).

Що ще варто знати

Розгляд заяви — до 10 днів.

Сума — вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно.

Якщо звернулося кілька осіб — гроші розподіляються між ними порівну.

Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся — пенсія входить до складу спадщини.

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