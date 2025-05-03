Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати його пенсію та куди звертатися

18:40, 3 травня 2025
Кому виплачується недоотримана пенсія померлого пенсіонера.
Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, хто саме та як це може зробити.
Хто може звернутися за виплатою
Члени сімʼї, які:
- проживали разом із пенсіонером на день його смерті
- є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання):
- чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери
- діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття
- діти, які навчаються за денною формою навчання, — до 23 років
- або до завершення навчання
- діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання)
- чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.
Куди звертатися із заявою
До Пенсійного фонду України.
Коли треба звернутися
Впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.
Які документи необхідні
- свідоцтво про смерть
- документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб)
- паспорт
- для непрацездатних членів сімʼї — документи, які засвідчують утримання:
- довідка від органу місцевого
- самоврядування
- судове рішення (за потреби).
Що ще варто знати
Розгляд заяви — до 10 днів.
Сума — вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно.
Якщо звернулося кілька осіб — гроші розподіляються між ними порівну.
Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся — пенсія входить до складу спадщини.
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