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Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати його пенсію та куди звертатися

18:40, 3 травня 2025
Кому виплачується недоотримана пенсія померлого пенсіонера.
Недоотримана виплата померлого пенсіонера: хто може отримати його пенсію та куди звертатися
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Якщо пенсіонер помер, але не встиг отримати нараховану пенсію, ці кошти можуть отримати його родичі. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, хто саме та як це може зробити.

Хто може звернутися за виплатою

Члени сімʼї, які:

  • проживали разом із пенсіонером на день його смерті
  • є непрацездатними та знаходилися на утриманні померлого (незалежно від спільного проживання):
  • чоловік/дружина, батьки з інвалідністю чи пенсіонери
  • діти до 18 років або старші, які мають інвалідність, що отримана до повноліття
  • діти, які навчаються за денною формою навчання, — до 23 років
  • або до завершення навчання
  • діти-сироти — до 23 років (незалежно від навчання)
  • чоловік/дружина, один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся, які не працюють і доглядають за дитиною померлого до 8 років.

Куди звертатися із заявою

До Пенсійного фонду України.

Коли треба звернутися

Впродовж 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Які документи необхідні

  • свідоцтво про смерть
  • документи, які підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження, шлюб)
  • паспорт
  • для непрацездатних членів сімʼї — документи, які засвідчують утримання:
  • довідка від органу місцевого
  • самоврядування
  • судове рішення (за потреби).

Що ще варто знати

Розгляд заяви — до 10 днів.

Сума — вся недоотримана пенсія по місяць смерті включно.

Якщо звернулося кілька осіб — гроші розподіляються між ними порівну.

Якщо впродовж 6 місяців ніхто не звернувся — пенсія входить до складу спадщини.

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