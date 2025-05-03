Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково – хто у списку

Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто має право на дострокову пенсію за віком:
Жінки з 50 років (якщо є стаж від 15 років):
Чоловіки з 55 років (якщо є стаж від 20 років):
Особи з інвалідністю по зору І групи та з інвалідністю з дитинства І групи:
Особи з низькорослістю (через гіпофізарний нанізм чи інші порушення розвитку):
Інші категорії, визначені Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».
Куди та з якими документами звертатися:
Потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду. Заява розглядається впродовж 10 днів.
Які документи необхідні:
З якими документами звертатися до Пенсійного фонду:
Повний перелік документів визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».
Що робити, якщо відмовили у призначенні пенсії
Можна оскаржити:
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