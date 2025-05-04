На Донеччині з 5 травня будуть діяти оновлені правила комендантської години

У Донецькій області змінюється час дії комендантської години та режим світломаскування.

Джерело фото: Уніан

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У Донецькій області 5 травня діятимуть оновлені правила комендантської години. Про це йдеться в розпорядженні голови ОДА від 1 травня 2025 № 305/5-25.

Так, з 5 травня на території Донецької області (за винятком населених пунктів Донецької області, що наближені (до 10 км) до лінії бойового зіткнення) запровадили комендантську годину та встановили спеціальний режим світломаскування з 21:00 до 05:00.

Водночас в населених пунктах Донецької області, що наближені (до 10 км) до лінії бойового зіткнення, комендантську годину та спеціальний режим світломаскування запроваджуються з 15:00 до 11:00 наступної доби.

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