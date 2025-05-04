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На Донетчине с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа

07:00, 4 мая 2025
В Донецкой области меняется время действия комендантского часа и режим светомаскировки.
На Донетчине с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа
Источник фото: Униан
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В Донецкой области с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа. Об этом говорится в распоряжении главы ОГА от 1 мая 2025 № 305/5-25.

Так, с 5 мая на территории Донецкой области (за исключением населенных пунктов Донецкой области, приближенных (до 10 км) к линии боевого соприкосновения) ввели комендантский час и установили специальный режим светомаскировки с 21:00 до 05:00.

В то же время в населенных пунктах Донецкой области, приближенных (до 10 км) к линии боевого соприкосновения, комендантский час и специальный режим светомаскировки вводятся с 15:00 до 11:00 следующего дня.

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Донецк комендантский час

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