На Донетчине с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа

В Донецкой области меняется время действия комендантского часа и режим светомаскировки.

Источник фото: Униан

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В Донецкой области с 5 мая будут действовать обновленные правила комендантского часа. Об этом говорится в распоряжении главы ОГА от 1 мая 2025 № 305/5-25.

Так, с 5 мая на территории Донецкой области (за исключением населенных пунктов Донецкой области, приближенных (до 10 км) к линии боевого соприкосновения) ввели комендантский час и установили специальный режим светомаскировки с 21:00 до 05:00.

В то же время в населенных пунктах Донецкой области, приближенных (до 10 км) к линии боевого соприкосновения, комендантский час и специальный режим светомаскировки вводятся с 15:00 до 11:00 следующего дня.

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