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Алексей Чернышов анонсировал закон о множественном гражданстве до конца года

20:15, 3 мая 2025
Закон о двойном гражданстве в Украине планирует подготовить до конца года.
Алексей Чернышов анонсировал закон о множественном гражданстве до конца года
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Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, что закон о множественном гражданстве будет готов до конца года.

«Мы принимаем закон, который позволит двойное гражданство, что сейчас запрещено. Закон будет готов до конца года», — сказал он.

Также он сообщил, что министерство разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые были вынуждены покинуть страну. Она станет полезным инструментом поддержки — позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

Как ранее стало известно, Министерство национального единства Украины изучает мировой опыт, так как либерализация подходов к реформе множественного гражданства может быть полезна и для Украины.

Как указывает Чернышов, множественное гражданство действует в 130 странах, среди которых: Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.

Например, гражданство Ирландии можно получить как второе по происхождению. Кипр предлагает гражданство как второе при инвестиционных вложениях. Ранее Германия позволяла сохранять другое гражданство и получать свое только гражданам стран ЕС, Швейцарии, а с 2024 года предоставляет такое право и гражданам других государств.

Однако процедура получения множественного гражданства зависит от законодательства конкретной страны. В некоторых государствах необходимо родиться на их территории, владеть государственным языком, прожить определенное время в стране или заключить брак. В то же время в отдельных странах существуют ограничения, которые не позволяют лицам с двойным гражданством занимать государственные должности.

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