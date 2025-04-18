Практика судов
  1. В Украине

Правительство анализирует международный опыт множественного гражданства, чтобы внедрить его в Украине

15:50, 18 апреля 2025
Множественное гражданство действует в 130 странах, однако процедура его получения зависит от законодательства конкретной страны.
Правительство анализирует международный опыт множественного гражданства, чтобы внедрить его в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уже в 130 странах мира адаптировано законодательство, которое признает множественное гражданство как инструмент единства, привлечения инвестиций, экономического роста и укрепления связей с диаспорой. Министерство национального единства Украины изучает мировой опыт, так как либерализация подходов к реформе множественного гражданства может быть полезна и для Украины. Об этом сообщил его глава Алексей Чернышов.

Как указывает должностное лицо, множественное гражданство действует в 130 странах, среди которых: Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.

Например, гражданство Ирландии можно получить как второе по происхождению. Кипр предлагает гражданство как второе при инвестиционных вложениях. Ранее Германия позволяла сохранять другое гражданство и получать свое только гражданам стран ЕС, Швейцарии, а с 2024 года предоставляет такое право и гражданам других государств.

Однако процедура получения множественного гражданства зависит от законодательства конкретной страны. В некоторых государствах необходимо родиться на их территории, владеть государственным языком, прожить определенное время в стране или заключить брак. В то же время в отдельных странах существуют ограничения, которые не позволяют лицам с двойным гражданством занимать государственные должности.

По словам Чернышова, за годы независимости миллионы украинцев оказались за рубежом — работая, обучаясь, развивая бизнес.

«Только после начала полномасштабного вторжения более 6 млн граждан были вынуждены покинуть родную землю, ища безопасности в других странах», — указывает он и отмечает, что этот огромный миграционный поток стал новым вызовом для Украины, но в то же время создал беспрецедентные возможности для развития связей с международным сообществом.

«Множественное гражданство — это не только юридический статус. Прежде всего, это о людях. О тех, кто чувствует себя украинцем, независимо от границ», — объясняет Чернышов. — «Первая группа — это традиционная украинская диаспора. Она сформировалась еще в течение ХХ века, в том числе в Канаде и США. Эти украинцы, как правило, никогда не имели паспорта Украины, но поколениями сохраняли язык, культуру, идентичность и связь с исторической Родиной. Мы безмерно благодарны им за поддержку Украины, популяризацию нашего государства на международной арене и сохранение украинских традиций в мире.

Вторая группа — современная украинская миграция. Те, кто выехал из Украины в последние десятилетия или после начала полномасштабной войны. Многие из них временно находятся за рубежом, но часть из них задумывается о долгосрочном проживании или даже получении гражданства страны пребывания. Это сложное и ответственное решение. И если они решат пройти этот путь, наша главная задача как государства — не потерять с ними связь. Напротив — предложить механизмы, которые позволят им оставаться полноценной частью украинской нации, где бы они ни находились».

Таким образом, на данный момент Украина изучает международный опыт, анализирует риски и ищет баланс между открытостью и национальными интересами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство Кабинет Министров Украины Украина гражданство граждане Алексей Чернышев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук

Центры подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению начнут работу в каждой области и в городе Киеве – правительство приняло постановление по поручению Владимира Зеленского.

Допуск к работе без трудового договора не может быть легализован договором о сотрудничестве – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что наличие договора о сотрудничестве между физическими лицами-предпринимателями не исключает обязанности оформления трудовых отношений в случае выполнения одной стороной трудовых функций в интересах другой.

Депутаты предлагают упростить продажу и передачу в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

США не смогут восстановить полноценное авиасообщение с РФ без разрешения ЕС — Politico

ЕС обеспокоен рисками для безопасности полетов, которые создают поддельные и несертифицированные детали, установленные в российских самолетах, к тому же многие российские самолеты никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у лизингодателей после вторжения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Половінкіна
    Наталія Половінкіна
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Анатолій Ясельський
    Анатолій Ясельський
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Наталія Новікова
    Наталія Новікова
    голова Господарського суду Харківської області