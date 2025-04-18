Правительство анализирует международный опыт множественного гражданства, чтобы внедрить его в Украине

Множественное гражданство действует в 130 странах, однако процедура его получения зависит от законодательства конкретной страны.

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Уже в 130 странах мира адаптировано законодательство, которое признает множественное гражданство как инструмент единства, привлечения инвестиций, экономического роста и укрепления связей с диаспорой. Министерство национального единства Украины изучает мировой опыт, так как либерализация подходов к реформе множественного гражданства может быть полезна и для Украины. Об этом сообщил его глава Алексей Чернышов.

Как указывает должностное лицо, множественное гражданство действует в 130 странах, среди которых: Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Испания, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария.

Например, гражданство Ирландии можно получить как второе по происхождению. Кипр предлагает гражданство как второе при инвестиционных вложениях. Ранее Германия позволяла сохранять другое гражданство и получать свое только гражданам стран ЕС, Швейцарии, а с 2024 года предоставляет такое право и гражданам других государств.

Однако процедура получения множественного гражданства зависит от законодательства конкретной страны. В некоторых государствах необходимо родиться на их территории, владеть государственным языком, прожить определенное время в стране или заключить брак. В то же время в отдельных странах существуют ограничения, которые не позволяют лицам с двойным гражданством занимать государственные должности.

По словам Чернышова, за годы независимости миллионы украинцев оказались за рубежом — работая, обучаясь, развивая бизнес.

«Только после начала полномасштабного вторжения более 6 млн граждан были вынуждены покинуть родную землю, ища безопасности в других странах», — указывает он и отмечает, что этот огромный миграционный поток стал новым вызовом для Украины, но в то же время создал беспрецедентные возможности для развития связей с международным сообществом.

«Множественное гражданство — это не только юридический статус. Прежде всего, это о людях. О тех, кто чувствует себя украинцем, независимо от границ», — объясняет Чернышов. — «Первая группа — это традиционная украинская диаспора. Она сформировалась еще в течение ХХ века, в том числе в Канаде и США. Эти украинцы, как правило, никогда не имели паспорта Украины, но поколениями сохраняли язык, культуру, идентичность и связь с исторической Родиной. Мы безмерно благодарны им за поддержку Украины, популяризацию нашего государства на международной арене и сохранение украинских традиций в мире.

Вторая группа — современная украинская миграция. Те, кто выехал из Украины в последние десятилетия или после начала полномасштабной войны. Многие из них временно находятся за рубежом, но часть из них задумывается о долгосрочном проживании или даже получении гражданства страны пребывания. Это сложное и ответственное решение. И если они решат пройти этот путь, наша главная задача как государства — не потерять с ними связь. Напротив — предложить механизмы, которые позволят им оставаться полноценной частью украинской нации, где бы они ни находились».

Таким образом, на данный момент Украина изучает международный опыт, анализирует риски и ищет баланс между открытостью и национальными интересами.

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